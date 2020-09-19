تطبيقات مايكروسوفت لا تتوقف .. ماذا تعرف عن تطبيق يور فون الجديد؟

التكنولوجيا لا يقف قطارها، فما بالك بما تطوره شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، من تطبيقات .

الشركة العملاقة بدأت في تشغيل تطبيق “يور فون”.

التطبيق يمكِّن المستخدم لأول مرة من تشغيل التطبيقات الموجودة على هاتفه على حاسبه الشخصي والمحمول.

بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” نقلا عن موقع “إنجادجيت” التقني المتخصص.

وبحسب الموقع التقني، يعمل التطبيق على تشغيل كافة تطبيقات “أندرويد” على الحواسيب العاملة بنظام تشغيل “ويندوز 10”.

كما متوقع أن يصل التطبيق إلى كل مستخدمي نظام “ويندوز 10” خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وبمجرد تثبيت التطبيق، سترى علامة تبويب التطبيقات على اليسار، والقائمة الكاملة لتطبيقات هاتفك الأندرويد على اليمين، وبمجرد النقر فوق أحدهم يمكنك تشغيل التطبيق على حاسبك.

تطبيق “يور فون” يعمل فقط على بعض هواتف “سامسونج” الحديثة ومن ضمنها الهواتف ضمن سلسلة “أيه”.

وكذلك هواتف مايكروسوفت الحديثة “سرفس ديو” ذو الشاشتين، ويهدف لإتاحة القدرة للمستخدمين لتوصيل هواتفهم الذكية بأجهزتهم دون الحاجة لبرامج الطرف الثالث الوسيطة أو برامج الشركات المصنعة والاعتماد فقط على الاتصال عبر الإنترنت.

ويتيح التطبيق للمستخدمين الإطلاع على إشعارات الهاتف وحذفها، بجانب الإطلاع على الرسائل النصية والرد عليها ومشاهدة الصور المتواجدة على الهاتف ونسخها إلى أجهزة ويندوز 10.