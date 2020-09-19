الكويت تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت : متابعات

سجلت الكويت 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99049 حالة.

في حين سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 581 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 722 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 89498 حالة.