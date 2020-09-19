القاهرة تستنكر تصريحات وزير خارجية تركيا عن مصر

القاهرة : متابعات

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حديث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع قناة CNN TURK.

وقال المتحدث، في بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، إن هذا «يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماماً للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية».

وأكد المتحدث الرفض الكامل لهذا النهج، منوهاً إلى أن «الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس الافتقار إلى المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية».