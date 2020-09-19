الفريق العمرو يقف على جهود الدفاع المدني في إخماد حريق جبل عمد

الطائف : واس

وقف معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ميدانياً على عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف.

ونقل معاليه شكر صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمناً الدور الكبير الذي بذل من الجميع.

كما أكد الفريق العمرو، أن نسبة السيطرة على الحريق عالية جداً بالرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع

وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره.

وقد قام بجولة ميدانية على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهه التي تنفذ.

إثر ذلك عقد معاليه اجتماعاً مع قيادات الدفاع المدني في مقر القيادة الميدانية بموقع الحادث

وناقش عدداً من الموضوعات ذات الصلة.