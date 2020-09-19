الضمان الصحي: شركة التأمين ليس من حقها رفض تسجيل من هم فوق الـ60 عامًا

جدة : البلاد

أكد مجلس الضمان الصحي ، أنَّ شركة التأمين لا يحق لها رفض التأمين للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الـ 60 عامًا.

وكتب المجلس –عبر حسابه على تويتر-: «أخي المؤمن له.. لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 60 عامًا».

وأشار مجلس الضمان الصحي إلى أنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته.

اخي المؤمن له .. لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 60 عاماً#اعرف_حقوقك_التأمينية pic.twitter.com/8CI2ehxWN9 — مـ جـ لـ س ا لـ ضـ مـ ان الصحي (@cchiksa) September 18, 2020