الدولية الفن

السجن 15 عاماً لنجلي المنتج الفني المصري أحمد السبكي

امنية رشادaccess_time2 / صفر / 1442 هـ      19 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة نجلي المنتج الفني أحمد السبكي، كريم وخالد بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بحيازة مخدرات وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.

وألقت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد، إذ كان المخرج كريم السبكي وأخوه خالد من المدعوين، واستوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، تحديدا بمنطقة قصر النيل بالقاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف، وبتفتيش السيارة التي كانا يستقلانها عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.

omneia rashad

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