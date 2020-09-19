“إرادة” يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

جدة : حمدان بن سلمان الغامدي

‏‎نظم مجمع إرادة والصحة النفسية_لخدمات إرادة بجدة اليوم الخميس فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2020م بعنوان (سلامة الموظفين) وتحت شعار ( سلامتكم تبدأ من عندكم ) وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة الموظفين المتخصصين والعلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية وإدارة الجودة .

‏‎وتضمنت الفعاليات عرض البرامج التوعوية والتثقيفية عبر الشاشات الموزعة على الممرات والإدارات والأقسام الفنية والإدارية وعدد من الأنشطة التوعوية من إدارة الجودة المتمثلة في توزيع المنشورات والمادة العلمية على الموظفين وشرحها.

ورصد كافة المقترحات الواردة من العاملين فيما يتعلق بتحسين سلامة المرضى أثناء الرعاية الطبية.. والعمل على تحفيز العاملين الملتزمين بممارسات السلامة الصحية .

فيما شارك قسم العلاقات العامة والاعلام والتوعية الصحية أيضاً ببعض المواد التثقيفية والتوعوية المتعلقة بسلامة العاملين خلال جائحة كورونا بعرضها على الشاشات وتوزيع المنشورات المرفقة بالباركود الإلكتروني..