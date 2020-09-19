أنامل ناعمة تروض البيانو

جدة – خالد بن مرضاح

لم يعد العزف على الآلات الموسيقية حكرا على الرجال فحسب، فقد اقتحمت المرأة السعودية عالم الموسيقى والتقاسيم بجدارة، وتمكنت من إجادة العزف على الآلات الشرقية والغربية ، وجاء إطلاق هيئة الموسيقى التابعة لوزارة الثقافة نافذة إبداعية للموهوبات السعوديات في مجال العزف ، خصوصا وأن للموسيقى الكلاسيكية قدرة على ملامسة الأحاسيس، كما أن عزف التقاسيم بمهارة أوجد نوعا من التحدي لعدد من الموهوبات السعوديات، اللاتي انخرطن في مشروع للعزف على آلة البيانو ضمن مشروع أرباب الحرف، الذي يستقطب العديد من الفتيات الموهوبات لتعلم فنون الموسيقى.

“البلاد” التقت عدداً من الموهوبات اللاتي أوضحن أن الموسيقى بمثابة عالم رومانسي، خصوصا تقاسيم آلة البيانو التي بها نغمات حزينة وتستهوي الملايين حول العالم ، لافتات إلى طموحاتهن بالحصول على شهادات معتمدة في مجال الموسيقي .

في البداية، أوضحت شيخة منصور أنها منذ طفولتها كانت تتمنى أن تكون عازفة ماهرة على آلة البيانو واستطاعت أن تتعلم أبجديات العزف من الإنترنت ولم تتوقف عند هذه المحطة فحسب، بل إنها بدأت تتواصل مع بعض الموسيقيين المعروفين عبر مواقعهم الإلكترونية، الذين أثروا تجربتها في مجال العزف؛ حتى تمكنت أخيرا من إجادة العزف على البيانو وقراءة النوتة الموسيقية، وهي تتمنى الحصول على شهادة معتمدة من معهد متخصص.

وأضافت أنها التحقت بمركز أرباب الحرف للتدريب على العزف ووجدت في ساحة المركز العديد من الفتيات الموهوبات في العزف على آلة البيانو تحت إشراف المدرب الموسيقى أحمد جاويش.

وفي ردهة التدريب كانت الشابة آية الحسين منهمكة في عزف تقاسيم شرقية؛ حيث أوضحت أنها مغرمة بكافة الآلات الموسيقية خصوصا وأن أخاها ملحن له حضوره في الساحة، لافتة إلى أنها في مرحلة البكالوريس تخصص إعلام رقمي، وتتمنى أن تجيد العزف على العديد من الآلات الموسيقية.

سارة سالم، فتاة موهوبة في قراءة النوتة الموسيقية وقد انقطعت عن العزف لأكثر من ثلاث سنوات وقبل فترة التحقت بمركز أرباب الحرف وتواصل حاليا التدريب في العزف على البيانو.

تقول آية: إن آلة البيانو رغم أنها آلة غربية الا أن نغماتها فيها سحر الشرق والمواويل الحزينة؛ لذا فقد أحبت العزف على هذه الآلة، لافتة إلى أنها بدأت العزف على أغاني الألعاب الإلكترونية وحاليا تعزف على الآلات الشرقية، وخلال تواجدها في أمريكا شاركت مع فرقة تعزف الأغنيات الشرقية وحاليا التحقت بمركز أرباب الحرف لمواصلة هوايتها في العزف.

من جانبها، تقول غادة منصور: إنها تهوى العزف على آلة البيانو منذ صغرها وتواصل حاليا هوايتها في العزف بمركز أرباب الحرف وتتبادل الخبرة مع عدد من الموهوبات في أجواء فنية خالصة، موضحة أنها تجد الدعم من أسرتها.

وحول إبداع الفتيات الموهوبات، قال مدرب الموسيقى وعضو جمعية الثقافة والفنون في جدة أحمد جاويش: إن المركز يعلم الفتيات العزف على آلة البيانو وطريقة قراءة النوتة الموسيقية ” الصوفليج ” بطريقة صحيحة ، لافتا إلى أن الفتيات الموهوبات يقدمن إبداعات باهرة في ٠

ودعت ردهة الموسيقي وفي ذاكرتي تتردد نغمات لتقاسيم البيانو أبدعتها عدد من الفتيات السعوديات.