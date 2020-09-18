وزير الطاقة: الإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك

الرياض – البلاد

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان على أن الالتزام الكامل يظل أساس الجهود الجماعية للدول المصدرة، محذرا من أن الإنتاج الزائد يدمر سمعة أوبك.

جاء ذلك على هامش اجتماع منظمة”أوبك” وحلفائها أمس عبر الإنترنت، لمناقشة مدى الالتزام بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها واتجاهات الطلب في ظل تراجع أسعار النفط وفتور آفاق التعافي الاقتصادي ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بجميع التعويضات عن الإنتاج الزائد قبل نهاية العام.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمة افتتاحية لاجتماع لجنة (أوبك+) إنه يتعين علينا بحث تأثير فيروس كورونا ، مضيفا:”نرى أن معدل الالتزام باتفاق أوبك+ ما زال مرتفعا.

وناقشت اللجنة وثيقة داخلية تحذر من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض البلدان قد تكبح الطلب على النفط على الرغم من مؤشرات على التعافي الاقتصادي وأخرى أولية على انخفاض مخزونات النفط.

وأشارت مصادر إلى أن الاجتماع شهد ضغوطا على البلدان المتقاعسة في تطبيق التخفيضات لخفض المزيد من الإنتاج لتعويض لتخفيف الإنتاج الزائد وربما تمديد فترة التعويض.

وبحسب رويترز اجتمعت اللجنة الفنية المشتركة لـ (أوبك بلس ) في يوم سابق لمراجعة التزام المجموعة المصدرة للنفط بتخفيضات الإنتاج.

وقالت اللجنة في تقرير لها ، إن ثمة مؤشرات على تعاف اقتصادي في بعض أنحاء العالم، تبدون ظاهرة في التحسن النسبي للتنقل، وبعض المؤشرات الأولية على انخفاض تخمة مخزونات النفط، لكن مؤشرات على زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي ظهرت في بعض الدول تؤدي إلى بعض المخاوف المتعلقة بتأثير ذلك على التعافي الاقتصادي والطلب على النفط.

وأبدت اللجنة قلقها أيضا بشأن زيادة تراكم الإنتاج الزائد الذي بلغ 2.38 مليون برميل يوميا منذ مايو أيار حتى أغسطس وفقا للتقرير.