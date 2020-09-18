هل الأمراض الجسدية تسبب الاكتئاب؟

كشفت دراسة بحثية أجراها باحثون بجامعة آرهوس الدنماركية أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب ولديهم تاريخ من الأمراض الجسدية معرضون بشكل متزايد لخطر تفاقم أعراض مرضهم وتتطلب دخول المستشفى .

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية فإن المرضى الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب لأول مرة لديهم مخاطر متزايدة لتفاقم المرض ويتطلبون دخول المستشفى ، إذا كانوا قد عولجوا من قبل من مرض جسدي في المستشفى.

يزداد خطر دخول المستشفى بسبب الاكتئاب إذا كان المريض يعاني من أمراض جسدية متعددة تظهر نتائج البحث من المشروع الوطني للطب النفسي أن المخاطر زادت بنسبة تصل إلى 69% فى المرضى الذين عولجوا سابقًا في مستشفى من أمراض جسدية العمر هو أيضا عامل كلما زاد عدد المرضى الذين يعانون من الأمراض الجسدية دون سن 65 عامًا، زاد خطر دخول المستشفى بسبب الاكتئاب .

وقال أولي كولر-فورسبيرج، قائد الدراسة: “يمكن تفسير ذلك من خلال عدد كبير من الأمراض الجسدية في سن مبكرة نسبيًا التي تسبب الإجهاد النفسي ، في حين أن الإصابة بالعديد من الأمراض متوقع عند كبار السن”.

ووجد الباحثون أيضًا أن المرضى الذين عولجوا من مرض جسدى أو الذين أعادوا وصف دواء للأمراض الجسدية فى العام السابق للاكتئاب، كان لديهم خطر أقل فى دخول المستشفى بسبب الاكتئاب .