كارثة تقنية جديدة .. احترس من تلك التطبيقات التي تسرق بياناتك!

يخشى كثيرون من مستخدمي المحمول خطر القرصنة على بياناتهم عبر عدد من التطبيقات الخطرة.

ويلجأ بعض الأشخاص في بعض الأوقات، إلى استخدام برامج وتطبيقات خاصة، تساعده في مراقبة نشاط المستخدمين.

حيث يمكن معرفة الوقت الذي كان فيه شخص آخر متصلاً بالإنترنت، وعدد المرات التي قاموا فيها بالولوج إلى تطبيق ما.

وحذر موقع “Business Insider”، من استخدام تلك البرامج.

نظرًا لأنه يتم استخدام برامج التجسس هذه من أجل التجسس على الأشخاص ومراقبة نشاطهم لأهداف منها التجارية وإرسال الإعلانات.

وذلك وفقا لما ذكره سبوتنيك “الروسي”.

وتعمل تلك البرامج، على رسم خطوط بيانية لنشاط المستخدم.

حيث يتم إرسال مختلف أنواع الإشعارات عندما يتفاعل المستخدم مع الهاتف.

ومن بين هذه التطبيقات، التي تنتحل صفة مراقبة الأطفال، حيث يقوم الآباء بتثبيتها لمراقبة نشاط طفلهم، ولكنها في نفس الوقت تراقب نشاط الجميع.

وأشار الموقع إلى، أن تطبيقات مراقبة أحد الزوجين لديها نفس العمل التجسسي.

حيث لا تتجسس فقط على أحد الزوجين بل على كليهما.

وبحسب الخبراء، فإن هذه التطبيقات تتجاوز جميع الخطوط الحمراء لخصوصية المستخدم، وفي نفس الوقت، فإنها تستخدم البيانات التي يقوم المستخدم بنفسه السماح لها بالوصول إليها.

ويحارب ممثلو تطبيق “واتساب”، برامج التجسس المختلفة، ويطلبون من متاجر التطبيقات إزالتها، ولكن هذه التطبيقات على وجه التحديد لا تنتهك قواعد المتجر، لذلك من الصعب التعامل معها.