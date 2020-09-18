طريقة عمل كرسبي برجر الدجاج

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة ومميزة لعمل كرسبي برجر الدجاج

المقادير اللازمة

للدجاج

2 فيليه صدر دجاج كبير منزوع الجلد والعظام

6 ملاعق طحين عادي

ملعقة صغيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

ملعقة صغيرة ملح

بيضة مخفوقة قليلاً

زيت عميق للقلي

للتقديم

3-4 ملاعق كبيرة مايونيز

ملعقة صغيرة فلفل أسود خشن

1 ليمونة مبشورة ومعصورة

4 لفائف خبز

2 طماطم شرائح

أوراق خس

طريقة العمل

قطعي صدور الدجاج إلى نصفين بشكل أفقي لعمل 4 قطع مسطحة

ضعيه بين ورق التغليف وقومي بدقه حتي يتساوي

سخني الزيت في مقلاة عميقة على درجة حرارة 170 درجة مئوية

قشري الليمون ثم اعصريه في وعاء صغير

اخلطي المايونيز مع البشر ونصف العصير

ثم أضيفي الفلفل والقليل من العصير إذا رغبت في ذلك ثم اتركيه جانبًا

ضعي الدقيق في وعاء مسطح وقلبي فيه الزعتر والفلفل الحلو والفلفل والملح

اخفقي البيضة في وعاء آخر

اغمسي قطع الدجاج في الدقيق ، ثم البيض ، ثم ضعيها في الدقيق وغطيها بالكامل

ضعي قطعتين من الدجاج في المقلاة وضعيها في الزيت

يقلى لمدة 5 دقائق حتى يصبح لونه ذهبى

ثم يصفى على ورق المطبخ ويبقى دافئًا

كرر مع قطعتين من الدجاج الاخري

نحمص الخبز ثم نوزع القليل من المايونيز على قاعدة كل منها

نضيف بعض أوراق الخس وشريحتين من الطماطم ثم الدجاج وغطاء الخبز

قدميه مع بقية المايونيز على الجانب