حاضنة للمشاريع الريادية في العلا

العلا – البلاد

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمس خطة عمل مشتركة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بهدف تطوير منظومة ريادة الأعمال في المحافظة، وتمكين نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بها من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات، وتعزيز روح ريادة الأعمال في المحافظة، مما يسهم في تطوير اقتصاد ثري ومتنوع.

وبناءً على خطة العمل المشتركة التي وقعها محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو المدني، سيتم تيسير ممارسة أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن خطة العمل المشتركة مع ” منشآت ” تأتي لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحقيق رؤية العلا التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا -حفظه الله- ، بمتابعة وإشراف من سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان محافظ الهيئة، لافتا إلى أنه سيتم العمل سوياً مع منشآت لتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتهم في الناتج الإجمالي المحلي والتحول الاقتصادي المستدام.

من جهته قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ، إن هذه الشراكة ستعمل على الجمع بين خبرات “منشآت” في مجال حاضنات الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين الفرص الاقتصادية والاستثنائية التي تقدمها المحافظة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية فيما يتعلق بدعم هذه المنشآت”.

وستعمل هذه الشراكة على تطوير أهداف رؤية السعودية 2030 الاقتصادية والاجتماعية والتراثية، حيث وضعت الهيئة أهدافاً طموحة للتنمية تتضمن استقطاب 2 مليون زائر سنوي واستحداث 38 ألف فرصة عمل بحلول 2035.