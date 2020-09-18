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576 إصابة جديدة بكورونا و1145 حالات تعافي

صحيفة البلادaccess_time1 / صفر / 1442 هـ      18 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، عن تسجيل ( 576) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى (328,720) حالة.

فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في المملكة إلى (15,938) حالة، منها (1189) حالة حرجة .

كما أعلنت الصحة عن تسجيل (1145) حالة تماثلت للشفاء، ليصل مجموع المتعافين إلى (308,352) حالة تعافي

فيما ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى ( 4430) حالة بعد تسجيل (31 ) حالة وفاة جديدة.

الحالات الجديدة المسجلة بفيروس ⁧#كورونا⁩ بحسب مدن ⁧#المملكة⁩:

صحيفة البلاد

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