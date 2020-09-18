الفتح يعزز صفوفه بالنشمي

الأحساء – البلاد

واصل فريق الفتح تدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث أعلن أمس عن تعاقده مع الظهير الأيمن صالح النشمي (25 عاما) لمدة 3 مواسم، قادما من نادي الثقبة.

جرى التوقيع بحضور عضو مجلس إدارة النادي حسن الجبر، وعبر النشمي عن سعادته بالانضمام لفريق الفتح، مؤكدا رغبته الكبيرة بتقديم أفضل المستويات لخدمة أهداف الفريق وتحقيق أفضل النتائج بالتعاون مع بقية زملائه.

ويعد النشمي ثالث الصفقات التي أعلنت عنها إدارة نادي الفتح، بعد تعاقد الفريق مع اللاعب مرتضى الخضراوي (20 عاما) من نادي مضر لمدة 4 مواسم، وحسن الحبيب (26 عاما) من نادي الحزم لمدة 3 مواسم.

وتنوي إدارة (النموذجي) خوض الموسم المقبل بكل قوة لضمان الوصول إلى مراكز متقدمة، وذلك بعد موسم صعب ومتقلب النتائج، لم يضمن فيه الفريق بقاءه ضمن دوري المحترفين إلا في الجولة قبل الأخيرة.