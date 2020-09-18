الأهلي يشكو دي سوزا وبيشيكتاش للفيفا

جدة – البلاد

أكد النادي الأهلي أنه سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد لاعبه السابق البرازيلي جوزيف دي سوزا ونادي بيشيكتاش التركي بعد أن فسخ اللاعب عقده من جانب واحد دون سبب مشروع.

وأوضح الأهلي في بيان نشره أمس أنه سبق وأن أرسل اللاعب إخطارا للحصول على جزء من مقدم مستحق مسبقا، ورد النادي عليه واتفق الطرفان على توقيع اتفاقية جدولة احترم النادي بنودها تنتهي بنهاية عقد اللاعب في 30/6/2021، مشيرا إلى أن سوزا تأخر عن الرجوع للتدريبات بسبب عارض صحي ثم تغيب نتيجة الإصابة، وبالمجمل لم يشارك في كثير من المباريات لأسباب مختلفة، ووقف النادي معه رغم حاجته لخدماته الرياضية.

وأشار بيان الأهلي إلى أن سوزا كان يعمل مع وكيله وناد آخر لفسخ العقد دون علم النادي رغم تفهمه لظروف اللاعب ومساعدته، خصوصا أنه سدد تكاليف سكنه، ليتقدم بعده بفسخ العقد بموجب خطاب فسخ لم يراعي فيه مقتضيات لائحة أوضاع اللاعبين بالفيفا.

وأكد النادي الأهلي أنه فوجئ بفسخ سوزا لعقده من جانب واحد والتعاقد مع ناد آخر، في مخالفة صريحة للمواد 14 و17 مكرر من لائحة وضعية وانتقالات اللاعبين بالفيفا، وعليه فإن النادي قام بإرسال إخطار للاعب والنادي الذي تعاقد معه لإعلامهم بأن ما وقع فيه مخالفة ويعتبر فسخا للعقد من جانب واحد دون وجود أي سبب جدي لذلك.

وأكد البيان أنه أمام تعنت اللاعب، فإن مجلس إدارة النادي الأهلي وسعيا منه للحفاظ على حقوق الكيان، وردعا لكل من يحاول الاعتداء على اعتباره، فإنه سيقدم شكوى للفيفا ضد اللاعب والنادي بالتضامن بينهما مع طلب القضاء ضدهما بالغرامات المالية والعقوبات الرياضية اللازمة.