استمرار منافسة التويجري على منصب مدير منظمة التجارة

جدة : البلاد

استمر المرشح السعودي محمد التويجري، في المنافسة على منصب مدير منظمة التجارة العالمية، للمرحلة الثانية.

وأفادت قناة «الإخبارية» أن التويجري ينافس مرشحي بريطانيا ونيجيريا وكينيا وكوريا الجنوبية

وأشارت إلى انسحاب مرشحي مصر والمكسيك ومولدوفا.

ويمتلك التويجري سجل حافل من الخبرات والتجارب العملية، منذ حصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهَّلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار، من أبرزها منصب وزير الاقتصاد والتخطيط بجانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020.

وتولى المستشار محمد التويجري منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيسه شراكات استراتيجية في عدة دول.

وسبق للمستشار محمد التويجري أن شغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، إضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة.

كما تولى الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في بنك (HSBC) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2014 إلى 2016، والرئيس الإقليمي لإدارة الخدمات المصرفية في بنك (HSBC) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 2010 إلى 2014، والرئيس التنفيذي لشركة (JP Morgan) في المملكة من 2007 إلى 2010.