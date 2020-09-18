إقفال طرح سبتمبر من برنامج الصكوك المحلية بـ1,245 مليار ريال

جدة : البلاد

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر سبتمبر 2020م تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 1,245 مليار ريال سعودي (مليار ومئتان وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).

وقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، حيث بلغت الشريحة الأولى 130 مليون ريال سعودي (مائة وثلاثين مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 9,100 مليارات ريال سعودي (تسعة مليارات ومئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2024 ميلادي .

فيما بلغت الشريحة الثانية 1,115 مليار ريال سعودي (مليار ومائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) ليصبح الحجم النهائي للشريحة 7,615 مليارات ريال سعودي (سبع مليارات وست مائة وخمسة عشر مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.