30 معتقلًا يواجهون خطر الإعدام بسجون الملالي

البلاد – رضا سلامة

طالبت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع إيران، طهران بالتقيد بالتزاماتها والتوقف عن إنتاج أجهزة الطرد، ودعا بيان مشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إيران بالوفاء التام بالتزاماتها النووية، مشددًا على أن عدم وفائها بالتزاماتها أمر مقلق، ويلحق ضررًا خطيرًا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية. وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الكبير بشأن إعلان إيران تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة قرب محطة نطنز النووية، وطالبت طهران بالتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة،

فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاقية، وزادت مخزونها منه بنحو عشرة أضعاف، منوهة إلى أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران. وقال أمين عام الوكالة، رفائيل غروسي، إن عمل الوكالة للتحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بها، متواصل، ولا يزالون يحللون العينات التي أخذها المفتشين من أحد الموقعين الإيرانيين المشتبهين. وفي الداخل الإيراني يواصل الملالي حملة الإعدامات بحق المعارضين والناشطين في انتهاك لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والقوانين المحلية، إذ كشفت جهات حقوقية إيرانية، عن وجود أكثر من 30 معتقلاً إيرانياً يواجهون خطر أحكام الإعدام في السجون الإيرانية، محذرة من أن مصير المصارع الإيراني، نويد أفكاري، قد يكون سيناريو محتمل يتم سحبه على عشرات المعتقلين الآخرين.