كورونا يؤزم وضع الهلال بأبطال آسيا

الرياض- إبراهيم آل صالح

أظهرت نتيجة الفحص الأخيرة التي أجراها لاعبو فريق الهلال إصابة ثلاثة لاعبين جدد وهم: عبدالله الحافظ مدافع الفريق

بالإضافة إلى الحارسين الاحتياطيين نواف الغامدي، وعبدالله الجدعاني المنضم حديثا إلى صفوف الهلال قادما من نادي الوحدة؛ لينضموا إلى زملائهم السابقين المصابين بفيروس كورونا.

وكان الهلال قد أعلن أمس عن تعرض ظهير الفريق ياسر الشهراني للإصابة بفيروس كورونا، وسيواصل الهلال إجراء الفحوصات اليومية.

يذكر أن عدد المصابين بالفريق الهلالي وصل إلى 10 لاعبين، هم قائد الفريق سلمان الفرج و نواف العابد و محمد البريك و ياسر الشهراني و عبدالله الواكد و صالح الشهري و حمد العبدان و نواف الغامدي و عبدالله الحافظ و عبدالله الجدعاني

بالإضافة إلى مدير الفريق سعود كريري، و سيدخل الهلال باختاكور الأوزبكي مساء اليوم دون تواجد أي حارس مرمى احتياطي .