عملية جراحية لإنقاذ دجاجة استمرت ساعتين و بتكلفة باهظة

أجريت عملية جراحية عاجلة لإنقاذ دجاجة سقطت من فوق سطوح أحد المنازل بمدينة مرسى علم المصرية المطلة على البحر الأحمر.
وأفادت وسائل الإعلام المصرية بأن الدجاجة التي تسمى “ليسكي” تعرضت لكسر شديد في قدميها، وتطلب هذا الأمر عملية جراحية استغرقت نحو ساعتين وتم خلالها تركيب شريحتين و6 مسامير، بتكلفة وصلت إلى 7 آلاف جنيه (نحو 440 دولارا).
وقالت صحيفة الوطن المصرية إن “ليسكي” بعد الكسر أصيبت بحالة إعياء شديدة لدرجة جعلتها غير قادرة على الحركة.
وتمت العملية الجراحية بعد خضوع الدجاجة للتعقيم، وبعض التحاليل الطبية، للتأكد من سلامة أعضائها الحيوية.
وأوضح الطبيب البيطري الذي أجرى العملية، محمد أحمد ، إن العملية استغرقت نحو ساعة و 45 دقيقة وشارك فيها طبيبان ومساعد آخر.
وأشار أن مالك الدجاجة مواطن سويسري مقيم في مصر، وأضاف الطبيب أن الدجاجة تختلف عن غيرها ، إذ أن صاحبها يربيها مثل الكلاب والقطط وليس للأكل.