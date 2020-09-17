الهلال يستضيف قرعة دوري فرق أحياء الرياض

الرياض – هاني البشر

تسحب قرعة دوري فرق أحياء الرياض يوم الاثنين المقبل في نادي الهلال ، والتي تشهد مشاركة 40 فريقا من مختلف أحياء العاصمة الرياض .

وسيكون موعد القرعة بعد صلاة العشاء وسينطلق الدوري الذي يحظى بدعم من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية برئاسة الأمير خالد بن الوليد بن طلال في الثامن من شهر صفر، وستجرى المباريات في شرق العاصمة .

يذكر أن رابطة أحياء الرياض برئاسة محمد عادي أبرمت عددا من الاتفاقيات التي ستساهم

في تطوير كرة القدم في الأحياء وكان آخرها التعاقد مع إحدى القنوات الرياضية لتغطية الحدث .