1092 حالة تعافٍ.. و672 إصابة بكورونا

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الصحة، أمس (الثلاثاء)، تسجيل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد-19” ليصبح الإجمالي 326930حالة.

وبينت الوزارة أنه تم تسجيل 1092 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 305022 حالة، مؤكدة تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4338 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 17570 والحالات الحرجة 1286 حالة.

وتصدرت مكة المكرمة لليوم الثاني على التوالي حالات الإصابة اليومية في مدن المملكة مسجلة 62 حالة، تلتها المدينة المنوة بـ61 حالة، ثم جدة 45، والرياض 44، والهفوف 38، والدمام 37، وبقية المدن لم تتخط حاجز الـ30 حالة.

من جهته، علّق المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، على ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لكورونا، مبيناً أن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “إشارة إلى الفيديو المتداول حول ادعاء أحد الأطباء وجود علاج لكوفيد-19، نود التوضيح بأن المملكة لديها هيئات مختصة وضوابط للأبحاث، وفي حال وجود نتائج علمية سليمة فإن البحث يمر باعتمادات مهنية ونشر علمي بعد التحكيم، وأي ادعاء مخالف نحذر منه، ويتعرض من يقوم به للمساءلة وفق الأنظمة”.

إلى ذلك، دعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز 937 للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.