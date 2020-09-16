مملكة الإنسانية تواصل نقل اليمنيين إلى سقطرى

جدة : البلاد
أقلعت طائرة القوات الجوية الملكية السعودية C-130 صباح الأربعاء، من مدينة جازان السعودية إلى محافظة أرخبيل سقطرى، تحمل على متنها 18 مواطنًا يمنيًا من المرضى ومرافقيهم، غالبيتهم من الأطفال، بعد تلقيهم العلاج اللازم والرعاية الكاملة في المستشفيات السعودية في الرياض وجازان، وجميعهم أخلتهم قيادة القوات المشتركة للتحالف في -وقت سابق- من سقطرى إلى الأراضي السعودية انطلاقًا من الدور الإنساني الذي يقوم به التحالف تجاه أبناء اليمن.
وتأتي هذه الرحلة الجوية في إطار جهود قيادة القوات المشتركة للتحالف في تخفيف معاناة أبناء سقطرى، بتسيير رحلات مجانية لنقل المواطنين من أبناء محافظة سقطرى بسبب اضطرابات البحر، وعدم توفر وسيلة نقل بحرية آمنة لنقلهم.
وخلال الأيام الماضية تكفّلت قيادة القوات المشتركة بتسيير رحلات جوية لنقل الحالات الإنسانية من المواطنين العالقين من وإلى محافظة أرخبيل سقطرى بسبب توقف الملاحة الجوية في ظل أزمة كورونا.
وتعدُّ هذه الرحلة السادسة التي سيرتها قيادة القوات المشتركة للتحالف دعماً لأبناء الشعب اليمني، وسبقتها رحلة حملت على متنها 45 مواطناً من أبناء محافظة سقطرى، نقلتهم من الغيضة عاصمة محافظة المهرة إلى محافظة سقطرى.
وفي 6 أغسطس الماضي نقلت قيادة القوات المشتركة 162 طالباً وطالبة من أبناء محافظة سقطرى الدارسين في الجامعات اليمنية ونقلهم إلى العاصمة المؤقتة عدن.