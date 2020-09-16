أخبار سريعة

أمير القصيم يثمن مساهمات الخيرين

بريدة – البلاد

أكد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أن ما قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، حفظهما الله ، من مبادرات وأعمال جليلة أسهمت وباقتدار في الوصول إلى العديد من النجاحات والوقوف مع المتضررين من جائحة “كورونا” , مشيرًا إلى أن العمل الخيري والإنساني في الإٍسلام لا يرتبط بجنسية أو تمييزات أخرى, بل يشمل كل المحتاجين. وثمن سموه خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين، أمس ، مساهمات رجال الأعمال والباذلين من أهالي المنطقة في دعم جميع المبادرات وتسابقهم للعمل الخيري.

تحسين المشهد الحضاري بالباحة

الباحة- البلاد

رأس الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه أمس ، الاجتماع الأول للجنة العليا لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري بالمنطقة. وأشاد سموه بالدعم السخي الذي تلقاه المنطقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ، مشيراً إلى أنها تعد إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في رؤية المملكة 2030، التي من أهدافها العمل على تحسين المشهد الحضاري في المدن السعودية وهذا يتطلب العمل الجاد على إزالة جميع عناصر ومظاهر التشوه البصري، وتجميل مدن المنطقة.

تعزيز التوطين بالجوف

سكاكا -البلاد

رأس الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي من مكتبه بالإمارة أمس، اجتماع اللجنة العليا للتوطين بمشاركة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، وأعضاء اللجنة . وأكد سموه على تطبيق الأمر الملكي الكريم لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة لدى جميع الإدارات الحكومية ومتابعة ذلك بصفة دائمة، موجهاً جامعة الجوف لإعداد دراسة وافية وشاملة عن ما تم توطينه سابقاً والمهن التي من الممكن توطينها مستقبلاً في المنطقة لإيجاد مزيد من فرص عمل لائقة لأبناء وبنات المنطقة وَفْق بيئة عمل جاذبة .

واستعرض الاجتماع عددأ من المواضيع الخاصة بالتوطين حيث بلغ عدد الفرص التي أتيحت في المنطقة أكثر من 1100 فرصة وظيفية .

أمير الشمالية يتفقد برج مياه عرعر

عرعر- البلاد

تفقد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية أمس مشروع برج مياه عرعر بقيمة مالية إجمالية بلغت 105 ملايين ريال.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله موقع المشروع مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري وعدد من منسوبي خدمات المياه . ووقف سموه على مكونات البرج من مطعم وصالة ومطل بانورامي على المدينة ومكاتب وقاعة اجتماعات وخدمات مساندة بالدور الأرضي والأول وخزان أرضي وعلوي بطاقة ١٥٠٠م٣ لكل منهما وتحيط بالموقع حدائق ومسطحات خضراء ومنطقة ترفيهية.