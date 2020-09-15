7163 ألف مستفيد من خدمات “تأكد” بالحدود الشمالية

الحدود الشمالية – البلاد

تواصل مراكز “تأكد” تقديم خدمتها للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة بكفاءة عالية، بينما قدمت خدماتها لـ7163 مستفيداً في الحدود الشمالية، منذ بدء العمل فيها وحتى الآن. وخصصت وزارة الصحة مراكز “تأكد” لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”.

وتوجد مراكز “تأكد” حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً بأن هذه الفحوصات تبين مدى إنتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة إنتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.