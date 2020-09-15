30 متظاهرا يمنياً داخل زنازين الحوثي

القاهرة – محمد عمر

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، عن اختطاف مليشيات الحوثي الانقلابية 30 مدنيا من المتضامنين مع قضية الشاب عبد الله الأغبري الذي قتل منذ نحو أسبوعين جراء التعذيب في صنعاء.

وبينت الشبكة في بيان تحصلت “البلاد” على نسخة منه، أن المليشيات الإرهابية نفذت حملة الاختطافات عقب التظاهرة الغاضبة في صنعاء، والتي طالبت السلطات القضائية الخاضعة للحوثيين بكشف ملابسات تعذيب الأغبري للرأي العام والانتصار لقضيته وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة.

وقالت الشبكة إن أجهزة الحوثي الأمنية، داهمت عدداً من محلات الطباعة والخطاطين، وصادرت الآلاف من اللافتات التي طبعت من أجل التظاهرات ضد الحوثيين، كما منعت الميليشيات المواطنين في محافظة إب من تنظيم أي تظاهرات سواءً المنددة بمقتل “عبدالله الأغبري” أو أي وقفة احتجاجية أخرى، وذلك بعد دعوات للتظاهر أطلقها ناشطون للمطالبة بالقصاص العاجل من قتلة الأغبري. ومنعت مليشيات الحوثي السبت الماضي، فريقا حقوقيا مكونا من سبعة محامين من حضور جلسات التحقيق مع الأشخاص المتورطين بقتل الأغبري والتي تجري في نيابة شرق صنعاء.

وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كافة أنواع الممارسات القمعية التي قامت بها مليشيات الحوثي ضد المتظاهرين، مشيرة إلى أن التظاهر حق قانوني ولا يحق لأي شخص أن يجبر المواطنين على التظاهر، أو منع المواطنين من المشاركة في المظاهرات، مطالبة المليشيات بسرعة الإفراج عن المختطفين، والسلطات القضائية بصنعاء بالسماح للمحامين بحضور جلسات محاكمة المدانين بقتل الأغبري والتأكد من أن القضية تسير بصورة عادلة، مؤكدة أن منع حضور المحامين جلسات التحقيق غير مقبول تحت أية ذريعة.