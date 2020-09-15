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يقي من السكتات الدماغية ..تعرف على الفوائد السحرية لبذور العصفر

فرناس حفظيaccess_time28 / محرم / 1442 هـ      15 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت الدراسات أن العصفر من الأطعمة متعددة الاستخدامات والفوائد فمن الممكن استخلاص الزيت منه واستخدامه في العديد من العلاجات ن ويمكن اضافته إلى الأطعمة للحصول على أكبر قدر من الفوائد، بالإضافة إلي أنه يتم استخدام العصفر في مستحضرات التجميل وصبغ الأقمشة، ومن أهم فوائد العصفر لصحة الجسم ما يلي:

1/ أظهرت الأبحاث العلمية أن العصفر يمكن اعتباره كمكمل غذائي فهو يساعد في خفض الكوليسترول الضار .

2/ يساعد العصفر في تحسين ألم الصدر بشكل طفيف لأنه غني بحمض الأوليك وبالتالي الحماية أيضا من أمراض القلب.

3/ يعمل العصفر على تحسين مستويات السكر في الدم خاصة إذا تم الانتظام في تناوله.

4/ يحسن العصفر وظائف المخ خاصة مع كبار السن كما يقلل من فرص السكتات الدماغية.

vernas hefzy

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