يقي من السكتات الدماغية ..تعرف على الفوائد السحرية لبذور العصفر

كشفت الدراسات أن العصفر من الأطعمة متعددة الاستخدامات والفوائد فمن الممكن استخلاص الزيت منه واستخدامه في العديد من العلاجات ن ويمكن اضافته إلى الأطعمة للحصول على أكبر قدر من الفوائد، بالإضافة إلي أنه يتم استخدام العصفر في مستحضرات التجميل وصبغ الأقمشة، ومن أهم فوائد العصفر لصحة الجسم ما يلي:
1/ أظهرت الأبحاث العلمية أن العصفر يمكن اعتباره كمكمل غذائي فهو يساعد في خفض الكوليسترول الضار .
2/ يساعد العصفر في تحسين ألم الصدر بشكل طفيف لأنه غني بحمض الأوليك وبالتالي الحماية أيضا من أمراض القلب.
3/ يعمل العصفر على تحسين مستويات السكر في الدم خاصة إذا تم الانتظام في تناوله.
4/ يحسن العصفر وظائف المخ خاصة مع كبار السن كما يقلل من فرص السكتات الدماغية.