سم نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي

يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين النساء حول العالم، وقد كشفت دراسة علمية حديثة علاجا جديدا يقتل الخلايا السرطانية في الثدي.
وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن سم نحل العسل قد يكون فعالا في قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب علاجها، الأمر الذي ينقذ حياة عدد كبير من النساء حول العالم، وفقا لما ورد في موقع DW الألماني.
وكشف العلماء في معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية في غرب استراليا أن سم النحل الأوروبي يمكن أن يكون فعالا بشكل ملحوظ في قتل خلايا سرطان الثدي التي يصعب علاجها.
وخلص الفريق إلى أن سم النحل لا يتسبب فقط في قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي وخلايا سرطان الثدي المخصب، إنما يفعل ذلك بتركيز لا يضر الخلايا الطبيعية ، علما بأن سرطان الثدي الثلاثي السلبي ما نسبته 10-15% من جميع سرطانات الثدي، بحسب المعهد ولا توجد حاليا علاجات مستهدفة فعالة سريرا لذلك النوع من السرطان.
وفي هذا الصدد قالت سيارادافي الباحثة الرئيسية في منشور على موقع المعهد على الإنترنت:”كان السم قويا للغاية”. وأضافت: “وجدنا أن الميلتين الموجود في سم النحل يمكن أن يدمر أغشية الخلايا السرطانية بالكامل في غضون 60 دقيقة”.