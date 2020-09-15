تقرير أممي: نظام قطر يروج للكراهية والإرهاب

القاهرة – عمر رأفت

أكد تقرير أممي، أن قطر تنشر الكراهية بين الشعوب وفقاً لمصالحها، معتبرا أن هذا النهج من شأنه تفريخ عقول إرهابية يتضرر منها العالم.

وقالت هيئة مراقبة تعليمية غير ربحية تابعة للأمم المتحدة، إن نظام التعليم في الدوحة يحتوي على نصوص تجمل صورة تركيا وإيران، ويهتم بتغذية عقول الطلاب بالتطرف، مشيرة إلى أن منهج الحكومة القطرية يشجع على المضي في طريق الإرهاب، ويخالف إرشادات وتوصيات اليونسكو والأمم المتحدة بشأن التعليم من أجل السلام والتسامح.

ولفت التقرير إلى إن مناهج الدول الخليجية الأخرى، يتماشى مع معايير اليونسكو وإعلانات الأمم المتحدة، غير أن قطر هي الوحيدة التي تشذ عن القاعدة وتطبق نظاماً تعليمياً مخالفاً ينشر الكراهية حتى بين أفراد الشعب الواحد، منوهاً إلى “مناهج قطر لا تفي بالمعايير الدولية للسلام والتسامح، وأن يد الإخوان المسلمين فيها واضحة، إذ يتم تقديم تركيا وإيران بشكل إيجابي في النصوص الدراسية على خلاف ماهي عليه”.

من جهة ثانية، كشفت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن حجم الأموال التى تصرفها قطر فى الخارج لتحسين صورتها أمام دول العالم، من خلال دفع ملايين الدولارات للعديد من مراكز الابحاث والدراسات بأمريكا لإعداد تقارير تحسن صورة الدوحة، وتخفى جرائمها ودعمها للإرهاب.

وكشف تقرير “ماعت” عن أسماء وتفاصيل المراكز التى تقوم قطر ونظام تميم بصرف الأموال عليها، وتشغيلها لحساب نظام الأسرة الحاكمة فى قطر، كما يرصد تفاصيل المقرات التى تعمل فيها هذه المراكز المشبوهة، والتى تعد تقارير تشوه صورة الدول العربية، كما رصد التقرير، ما تقوم به قطر من شراء مساحات كبرى فى عدد كبير من الصحف الأجنبية، لإعداد الأخبار والتقارير التى تحسن وجه أمير قطر أمام العالم.