تأصيل الحوار والتفاهم لتعزيز السلام واكتساب الحقوق

البلاد – واشنطن

يشهد البيت الأبيض، اليوم (الثلاثاء)، التوقيع على اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، بمشاركة وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني الذي وصل إلى واشنطن أمس، وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، عضوة وفد الإمارات إلى واشنطن ريم الهاشمي، أن بلادها تؤيد حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل) وتسعى إلى إعادة طرحه على الطاولة من جديد. وقالت الهاشمي في مقابلة مع وسيلة إعلامية أمريكية: “نحن في الإمارات نؤمن بشدة بالحاجة إلى الحوار بين البلدان، وفي منطقة الشرق الأوسط”، وأضافت: “ننظر إلى الشرق الأوسط بطريقة مختلفة، كما لدينا رؤية مغايرة لعالمنا العربي المليء بطاقات الشباب، الذين يسعون لبناء مستقبل جديد مختلف، لا يرزح تحت عبء وثقل الماضي”، مبينة أن الشباب يريدون مستقبلاً مبنيًا ومرتكزًا على العلوم والابتكار والازدهار والتجارة والاستثمار.

بدوره، أكد وزير شؤون الإعلام البحريني، علي بن محمد الرميحي، أن اتفاق السلام مع إسرائيل يسهم في استقرار المنطقة، مشددًا على أن موقف المنامة ثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة تاريخية ومهمة تجاه إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا خطوة واقعية تساعد على إنهاء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا للمبادرة العربية.

وشدد الرميحي، على موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، والتي تأتي في صدارة أولوياتها، وضرورة حصوله على كامل حقوقه المشروعة، قائلًا: “كافة السوابق التاريخية تؤكد أن جميع مبادرات المملكة وقراراتها، كانت دائما تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، وحماية مقدراته، ولا يمكن لأحد المزايدة على المملكة في هذا الشأن”.

من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إنه على ثقة من أن التطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرًا، وبالذات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لن تؤثر على الإجماع العربي بشأن حتمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

إلى ذلك، تواصل الترحيب باتفاقية السلام البحرينية – الإسرائيلية، إذ أعربت قبرص في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أمس، عن ترحيبها بإعلان تأييد السلام البحرين وإسرائيل، ووصفت الخطوة التي جاءت بعد إعلان مماثل بين الإمارات وإسرائيل بالتطور الإيجابي المهم نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، بينما رحبت كوريا الجنوبية بقرار إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل. وقالت وزارة خارجيتها أمس إن “الحكومة ترحب باتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل، ونتوقع أن تساهم هذه الاتفاقية في تحقيق الاستقرار والسلام بالمنطقة”.