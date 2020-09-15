الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار المملكة

الكويت : متابعات

أدانت دولة الكويت اليوم واستنكرت بشدة استمرار تهديد مليشيا الحوثي الإرهابية لأمن واستقرار المملكة، وترويع الآمنين فيها عبر استهدافها بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية.

وعدّ مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية هذه الأعمال العدائية تحدياً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة وتستوجب تحركا سريعا للمجتمع الدولي لوضع حد لها وحمل جماعة الحوثي على التجاوب مع الجهود الدولية باستئناف مفاوضات السلام وصولا إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد المصدر في ختام تصريحه وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.