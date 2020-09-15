الاتحاد السعودي للهجن يستعد لإطلاق موسم سباقات الهجن

جدة : البلاد

يستعد الاتحاد السعودي للهجن لاطلاق موسم سباقات الهجن للموسم الرياضي والتي تم اعتمادها في 6 ميادين وأعلن الاتحاد عنها مؤخراً بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله .

وأوضح الاتحاد بأن السباقات تنطلق يوم الخميس المقبل الموافق 17 سبتمبر 2020 بميدان حائل لسباق الهجن يليه في ميدان الملك فهد لسباق الهجن بالنعيرية بتاريخ 22 اكتوبر وميدان رماح لسباق الهجن بتاريخ 26 نوفمبر من العام نفسه بعدد 342 شوطاً لجميع الأعمار، وسوف يتم لاحقاً اعلان موعد انطلاق كأس وزارة الرياضة وكأس اللجنة الأولمبية العربية السعودية وكأس الاتحاد السعودي للهجن

من جانبه أوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه تم الاستعداد بشكل كامل لجميع السباقات وعمل التجهيزات اللازمة

ونوه الاتحاد بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19)، داعياً الجميع إلى الالتزام في التقيد بالإجراءات الاحترازية مع تقليل المخالطة والالتزام بالاجراءات المفروضة من قبل الاتحاد السعودي للهجن قدر الإمكان للتصدي لهذا الفايروس، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين.