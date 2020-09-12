مركز الملك سلمان يواصل خدماته الإغاثية والعلاجية باليمن

عدن – حجة- المهرة- واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماته الإغاثية والإيوائية وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي في اليمن الشقيق، ففي محافظة عدن وزع المركز أمس الأول كميات من التمور بمخيم النازحين في المعهد السعودي بمديرية دار سعد بالإضافة إلى مخيم للنازحين في منطقة البساتين بمحافظة عدن ، في إطار مشروع المركز لتوزيع 3,000 طن من التمور في عدد من المحافظات بالتنسيق مع اللجنة اليمنية العليا للإغاثة.

كما واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوع الماضي بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية ، وراجع العيادات في الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الرعاية التكاملية 1,893 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 328 شخصا، وعيادة التغذية العلاجية 37 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 234 فردا، وعيادة الولادة 21 حالة، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 1,056 شخصا، وقسم المصابين بالأوبئة 563 فردًا.

كما خضع 3,458 مريضا للفحص المخبري وصرفت الأدوية لـ 2,949 مريضا، واستقبل قسم التنويم 11 مستفيدا، وقسم تخطيط القلب ونقل الدم 20 فردًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1,153 شخصا.

وواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة بدعم من المركز بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية ، وراجع العيادات خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، في قسم الطوارئ 758 مستفيداً، وقسم الباطنية 333 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 112 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 476 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,047 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 93 مستفيدا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وقسم التوليد حالة واحدة، وقسم التغذية العلاجية 54 مستفيدا، فيما نفذ 6 أنشطة للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر 546 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,949 فردا، وراجع قسم نقل الدم 11 مستفيدا، والعيادات المتنقلة 395، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 801 فرد.

وواصل المركز خلال الأسبوع الماضي، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة، وجرى خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 2 سبتمبر 2020م، ضخ 445,200 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 349,600 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6,320 فردا.

وبدعم سخي من المركز واصل مركز الغسيل الكلوي بمديرية الغيضة في محافظة المهرة تقديم خدماته الطبية للمستفيدين وقام المركز خلال شهر أغسطس الماضي باستقبال 46 مريضًا حصلوا على 333 جلسة غسيل كلوي، و11 مريضًا تلقوا خدمات المعاينة، كانت نسبة المستفيدين من الذكور 65 % و الإناث 35 % بينما بلغت نسبة المقيمين 89 % و النازحين 7 % كما صرفت أدوية مجانية من عيادة أمراض الكلى بلغ عددها 971 وصفة، وأجري 364 تحليلا مخبريًا.