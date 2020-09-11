71 ترخصيا جديدا خلال شهر والسعوديون يقودون قاطرة الصناعة

جدة – البلاد

كشفت بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية أن التراخيص الجديدة بلغت 71 مصنعًا بإجمالي رأس مال 1.6 مليار ريال خلال الشهر الماضي أغسطس ، وتضمنت أنشطة التراخيص الجديدة 12 ترخيصًا للصناعات الغذائية، 9 للصناعات التحويلية، و8 تراخيص صناعة الفلزات القاعدية، ومثلها لصناعة المنتجات الفلزية الأخرى، و6 تراخيص لصناعة المطاط واللدائن، و5 لصناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات.

وقالت الوزارة في تقريرها حول أهم المؤشرات الصناعية الشهرية ، إن صافي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية الشهر بلغ 9357 منشأة، مقارنة بنحو 9284 منشأة في يوليو الماضي ، وبلغ عدد فرص العمل الجديدة التي وفرتها التراخيص 2991 فرصة جديدة ، مشيرة إلى ارتفاع عدد العاملين السعوديين في القطاع الصناعي خلال أغسطس بنحو 542 عاملا، مقابل انخفاض في عدد العاملين من الوافدين بنحو 565 عاملا.

وأقرت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 ، برنامج تطوير الصناعة الوطنية لزيادة إسهامها في الناتج المحلي إلى 1.2 تريليون ريال، ويستهدف البرنامج استقطاب المستثمرين، وترجمة المبادرات والأفكار إلى مشروعات تنموية مستدامة، وإطلاق المحفزات والممكنات لدعم القطاع الخاص باعتباره الشريك الاستراتيجي في التنمية.