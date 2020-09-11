الرياضة

وزير الرياضة يُجري اتصالا هاتفياً بممثلي المملكة المشاركين في دوري أبطال آسيا

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1442 هـ      11 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفيًّا بممثلي المملكة المشاركين في مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 (النصر، التعاون، الهلال، والأهلي)، وذلك لدى وصولهم إلى مقر إقامتهم في الدوحة.

وجرى خلال اتصال سموه الاطمئنان على كافة استعدادات الفرق الأربعة، والوقوف على جاهزيتهم قبيل استكمال المنافسة في البطولة في 14 سبتمبر الجاري.

وشدد سمو وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته بأندية الوطن في تحقيق أفضل النتائج، والظهور بالمستوى المميز الذي يعكس تطور المنافسات الكروية في المملكة، ومواصلة تقديم أفضل العطاءات التي تضمن الحفاظ على اللقب القاري لأحد الأندية السعودية المشاركة، ورفع راية الوطن عاليًا في المحفل القاري.

صحيفة البلاد

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