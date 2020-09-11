هل أنت من عشاق PUBG ؟ .. يجب أن تقرأ هذه الأمور جيدا

طرحت شركة “تينست” المالكة لأكبر وأشهر لعبة معارك حربية PUBG Mobile العديد من التحديثات.

والتي تضمنت ساحة معركة وخريطة جديدة بالإضافة إلى مسابقات مكافأت .

وتقدم فيما يلي، تحديثات لعبة ” PUBG Mobile” والتي كان أخرها خريطة ” Erangel “، وفقا لموقع “engadget” التقني وصحيفة “إكسبرس” البريطانية.

– The Walking Dead

أعلنت شركة “PUBG Corporation ” في أكتوبر العام الماضي، عن إضافتها لعدد من الشخصيات الشهيرة الخاصة بالمسلسل التليفزيوني الأمريكي الشهير “The Walking Dead”، وذلك عبر الحساب الرسمي للعبة على موقع التدوينات تويتر.

الشخصيات الجديدة تشمل ريك “Rick”، داريل “Daryl”، مايكون “Michonne”، نيجان “Negan”.

والذين يمكن أن يقوم اللاعب باختيار المظهر الخاص بهم، أو “Skin”.

كما ستكون كل شخصية مزودة بالأداة أو السلاح الذي اشتهرت به في المسلسل، مثل دراجة داريل النارية، أو سيف الكاتانا الخاص بمايكون، أو مضرب نيجان الشهير.

– ساحة “Livik”

طرحت لعبة “PUBG Mobile” الشهيرة، تحديثا جديدا 0.19.0، لعشاق ألعاب المغامرات والمعارك الحربية.

وهو ساحة معركة جديدة تدعى “Livik”، في 8 يوليو الماضي.

ولأل مرة منذ عامين تحصل PUBG Mobile على خريطة حصرية.

حيث يمكن لمستخدمي هواتف “Android” و”iOS”، التحقق من ساحة معركة “Livik” الجديدة في مستوى “Royale Battle Royale”.

وسيتناسب التحديث الجديد مع النماذج الأصلية التي اعتاد عليها اللاعبون بالفعل، لكنهم سيضمون أسماء ورموزا وتشطيبات معدلة، كما سوف يتسببون أيضًا في ضرر أكبر من نظرائهم العاديين في اللعبة، لذا فإن العثور على واحد مبكرًا يمكن أن يمنحك ميزة خلال بقية المباراة.