نائب أمير مكة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق مشاريع ريادة الأعمال

جدة- ياسر بن يوسف

شهد نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان توقيع اتفاقية تعاون (عن بُعد) بين لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة ممثلة في مركز ريادة الأعمال المجتمعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لإطلاق مشاريع ريادة أعمال مجتمعية مشتركة في مكة المكرمة، وجدة والطائف وفقاً لمستهدفات استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، بحيث تشمل قطاعات الثقافة والرياضة، الترفيه، منشآت الحج والعمرة، التنمية والإسكان، والرعاية الصحية.

ووقع الاتفاقية نائب محافظ “منشآت” لقطاع ريادة الأعمال عصام بن صالح الذكير، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة هاني ساب، وتهدف الاتفاقية لتعزيز أواصر التعاون بين الطرفين وتقديم كافة أشكال الدعم لمحاور تفعيل استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بالمملكة، وذلك من خلال مركز ريادة الأعمال المجتمعية الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية وتنفذه غرفة جدة، والإدارات المعنية بريادة الأعمال المجتمعية في “منشآت” وفقًا للبرامج المعتمدة، إضافة إلى توظيف مكامن القوى المشتركة بين الطرفين لاستقطاب الشركاء الداعمين لتفعيل استراتيجية ريادة الأعمال المجتمعية بمنطقة مكة المكرمة خصوصاً وبقية مناطق المملكة عموماً.