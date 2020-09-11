«ماجد للتنمية»: 638 مستفيدا و963 ساعة تطوعية

جدة- ياسر بن يوسف

عقدت جمعية ماجد للتنمية المجتمعية، اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بحضور أعضائها من رجال الأعمال ومسؤولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجدة، وذلك افتراضيا عن بعد لأول مرة.

واستعرض الأمير مشعل بن ماجد، أبرز الإنجازات التي حققتها الجمعية والتي تمثلت في عدة محاور أبرزها المحور الاجتماعي من خلال جملة من الأهداف التي تتوافق مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عبر مبادرات تمكين الشباب والتركيز على المهارات العملية والحياتية وتحقيق الكفاءة المالية والمساندة لإزالة العوائق التي تواجه المستفيدين، حيث استفاد من الجمعية 638 شابا وفتاة فيما حققت الجمعية 963 ساعة تطوعية تجاوزت قيمة العائد فيها 109 آلاف ريال وبنسبة رضا من المستفيدين والمتطوعين بلغت 93 %.

وأبرز الاجتماع الإنجازات المتحققة في المحور التنظيمي من خلال أتمته الجمعية لـ 70 % من عملياتها الداخلية، وتحقيق نسبة توطين بلغت 83 %، إلى جانب تحقيق رضا لدى العاملين بنسبة 92 %، و 93 % من مستوى الثقافة المؤسسية، إلى جانب زيادة 50 % في نسبة تطوع المحترفين في تنفيذ العمليات الداخلية.

واستعرض أعضاء الجمعية العمومية منجزات المحور الاقتصادي وتمثلت في تحقيق 109 % زيادة في الإيرادات من مصادر دخل متنوعة إلى جانب 26 % خفض في المصروفات العمومية والإدارية. كما تناول الاجتماع الأداء المالي مقابل الموازنة التقديرية والموافقة على ميزانية العام المالي الماضي والموازنة التقديرية والخطة التصحيحية للموازنة التقديرية للعام الحالي.

وبهذه المناسبة أكد الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز على التزام الجمعية بالاستدامة وتحقيق التنمية في جميع عملياتها وبرامجها من خلال تمكين الأفراد وتنمية المجتمعات وتطبيق السياسات والأنظمة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز كفاءة فريق العمل وتحقيق أفضل النتائج في الأداء.

وأبرز سموه سعي الجمعية للاستثمار في رأس المال البشري من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات خدمة المجتمع عبر البرامج والمبادرات التي تتمحور حول تنمية مجتمعية واقتصادية تثمر عن نتائج متميزة للمجتمع وأفراده، فضلا عن الحرص على تطبيق المعايير العالمية في قياس العائد التنموي من خلال تقارير الاستدامة التي تصدرها الجمعية سنويا.

فيما عبر نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة جدة محمد يوسف ناغي عن سعادته بسعي الجمعية للاستمرار في ريادتها في منظومة التنمية المستدامة وتطبيق مؤشرات ومعايير العائد التنموي والاستفادة من أفضل الممارسات في جانب تمكين الأفراد وخدمة المجتمع عبر مبادرات وبرامج مجتمعية اقتصادية رائدة.

يذكر أن رؤية الجمعية تتمثل في بناء منظومة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات وتطبيق آليات تمكين الأفراد داخل مجتمعاتهم من خلال تزويدهم بمهارات وخبرات تتوافق مع قدراتهم الشخصية والعملية بما يسهم في توفير فرص عمل لهم ودعمهم ماديا و مهنيا، كما تعمل الجمعية لأن تكون علامة فارقة في المجال التنموي المستدامة والعمل على تعزيز مفهوم التنمية المستدامة ونشره على مستوى القطاع غير الربحي والقطاع الخاص فضلاً عن عقد التحالفات والشراكات الاستراتيجية التي تثمر في تحقيق الاستدامة.