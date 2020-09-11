لكل عشاق الشوكولاتة .. هذا هو جدول تناولها الصحي للكبار والأطفال

لكل عشاق الشوكولاتة حول العالم هناك حلم بأن يكون تناول هذا الطعام متاحا كل وقت دون ضرر وهو حلم صعب المنال.

فوفق الخدمة الصحفية لهيئة حماية المستهلك الروسية جرى الكشف عن الشيكولاتة والكمية المناسبة التي يمكن تناولها في الأسبوع.

ولفتت إلى أنه لا يجب على أي شخص بالغ يتمتع بصحة جيدة أن يتناول ما يزيد عن 50 غراماً من الشوكولاتة في المرة الواحدة.

وعليه ألا يتناولها أكثر من مرتين في الأسبوع.

الكمية المناسبة من الشيكولاتة

يوصى بعدم تناول أكثر من 50 جراماً من الشوكولاتة بالنسبة لشخص بالغ يتمتع بصحة جيدة في المرة الواحدة.

وليس أكثر من مرتين في الأسبوع، بحسب وكالة “سبوتنك” .

ولا ينصح قطعًا بتناول الشيكولاتة للأطفال دون سن الثالثة ، لأنها لن تجلب أي فائدة.

وهذا المنتج ثقيل للغاية على معدة غير مستعدة.

بينما ينصح بتناول 20 غراماً بما لا يزيد عن مرتين في الأسبوع، بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس وست سنوات.

وهناك كميات محددة لتناول الشوكولاتة لكي تكون مفيدة، فهي تزيد الكفاءة والتركيز وتحفز النشاط العقلي.

وأضافت الخدمة الصحفية، أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة وتقوية جهاز المناعة.

وتحتوي الشوكولاتة على كمية كبيرة من السكر والدهون، لذا فإن الإفراط في تناولها يؤدي إلى السمنة ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

ويكون الاحتفال باليوم العالمي للشوكولاتة في 13 سبتمبر من كل عام.