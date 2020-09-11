فوائد مذهلة للشاي الأزرق..يعزز من صحة الجهاز العصبي ويحارب الشيخوخة

قال باحثون أن مشروب مسحوق زهرة البازلاء الزرقاء ، المعروف باسم الشاي الأزرق، هو أحدث وأفضل مكون في عالم المشروبات الذي يمكنه أن يحل محل المشروبات المملوءة بالمواد الكيميائية وعوامل تلوين الطعام السامة الأخرى لإنتاج مشروب لافت للنظرمن الممكن أن يعزز طول العمر وذلك وفقا لما ورد في موقع روسيا اليوم نقلا عن إكسبرس.
ويؤكد الخبراء أن هذه النبتة تحتوي على العديد من الفوائد الصحية فهى تعمل على تأخير عملية الشيخوخة، وتحسين الذاكرة وصحة الجهاز الهضمي إلى زيادة نمو الشعر.
كما أوضح الباحثون أن مسحوق البازلاء الزرقاء يؤدي إلى زيادة مستويات الناقل العصبي”أستيل كولين” ويعرف الأسيتيل كولين بأنه أحد المواد الكيميائية في الدماغ التي تقل مع تقدم العمر، ويساعد الأسيتيل كولين على تسهيل التواصل داخل الدماغ نفسه، ويؤدي عدم وجوده إلى انتقال الرسائل ببطء أو التعطل او التوقف عن الانتقال تماما.
وهذه العملية هي السبب في أن الذاكرة والتنسيق مع تقدم عمر الانسان هو نتيجة شائعة لانخفاض مستويات الأسيتيل كولين.
كما تعكس بازلاء الفراشة هذه العملية وتساعد على زيادة طول العمر، كما أضاف الباحثون إن مسحوق البازلاء الزرقاء ملئ بمضادات الأكسدة التي تساعد على دعم الكولاجين في البشرة و مرونتها.
كما تساعد هذه النبتة على تعزيز دورة الحياة الصحية للخلايا البشرية وتدعم صحة الشعر والعين، وتنشط الدورة الدموية والجهاز العصبي المركزي.
كما أشارت الدراسات العلمية إلى أن نبات الفراشة الزرقاء يحتوي على مادة قلويد، وفلافونويد، وتاركسيرول، وتاراكسيرون، وتريتربينويد، وأنثوسيانين، كمواد كيميائية فعالة لها آثارها البيولوجية. وتمتلك مقتطفات مجموعة واسعة من الأنشطة الدوائية بما في ذلك الأنشطة المضادة للبكتيريا والسكري ومضادات الإسهال والفطريات ومضادات الديدان والالتهابات ومضادات الميكروبات ومضادات الأكسدة ومضادات الحمى ونقص شحميات الدم والتئام الجروح”.
وخلصت الدراسة إلى أن هذا المسحوق يحتوي على مجموعة واسعة من الفوائد العصبية مثل منشط الذهن، ومضاد للاكتئاب، ومضاد للإجهاد، ومزيل للقلق، ومضاد للاختلاج “نوبات الصرع”.
ويُعرف النبات أيضا باسم مصنع القوى العقلية لأنه لا يعزز الذاكرة والقوى العقلية فحسب، بل يوفر أيضا تركيزا هادئا ومريحا.
كما يشار إلى أن زهرة البازلاء غنية بمضادات الأكسدة ما يعني أنها يمكن أن تساعد الجسم على مقاومة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مثل الالتهابات وعلامات الشيخوخة في الجلد.
وهذا النبات غني بشكل خاص بالأنثوسيانين، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة أيضا في العنب البري المعروف بمكافحته للالتهابات وتعزيز صحة القلب.