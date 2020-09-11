فتح التقديم للاستثمار في ترقيم الإبل إلكترونياً

الرياض – البلاد

دَعتْ وزارة البيئة والمياه والزراعة، المنشآت البيطرية الراغبة في تقديم خدمة ترقيم الإبل إلكترونياً في المملكة، إلى تقديم طلبات تأهيلها للعمل كمزود معتمد للخدمة، عبر الاتصال بالرقم المجاني المخصص للمشروع، وذلك عقب انتهاء مرحلة الترقيم المجاني التي أطلقتها الوزارة قبل عام من الآن، وترقيم ما يزيد عن 1.300 مليون متن من الإبل في مختلف المدن والمحافظات.

وقالت الوزارة، إن إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص لتقديم خدمة ترقيم الإبل، تأتي بهدف تمكين المنشآت البيطرية من العثور على فرص استثمارية إضافية لتوسيع أعمالها، والمشاركة في الجهود الحكومية الرامية إلى إنفاذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلزام مُلّاك الإبل بوضع شريحة إلكترونية خاصة لكل متن من الإبل.