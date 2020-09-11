عرعر يتوج ببرونزية دوري الثانية

الرياض – البلاد

توج عضوا مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نزيه النصر، ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر فريق عرعر بالميداليات البرونزية بعد تحقيقهم المركز الثالث بدوري الدرجة الثانية.

وحسم عرعر مباراة تحديد المركز الثالث في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام

بعد الفوز على الساحل بركلات الترجيح (4/1) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان عرعر حسم رسميا في وقت سابق صعوده إلى دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

حضر التتويج نائب مدير مكتب وزارة الرياضة موفق السنيد.