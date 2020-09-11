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طريقة عمل مهلبية الورد

نيفين عباسaccess_time24 / محرم / 1442 هـ      11 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة مميزة لعمل مهلبية بنكهة الورد

المقادير اللازمة

2 كوب كريمة
2 كوب حليب
5 ملعقة كبيرة نشا الذرة
4 ملاعق كبيرة ماء
سكر حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة ماء زهر
2 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة العمل

يذوب النشا في الماء
يوضع في قدر الحليب والكريمة والسكر وخليط النشا
ثم يرفع علي النار مع إستمرار التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي كثيف
يرفع القدر من علي النار
ثم يضاف له ماء الزهر وماء الورد والفانيليا
يوضع الخليط في الأكواب
ثم يترك ليبرد تماماً
يزين بالورد المجفف
ثم تقدم المهلبية باردة

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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