المرأه صحة و عافية

طريقة عمل بيتزا كيتو بدون عجين

نيفين عباسaccess_time24 / محرم / 1442 هـ      11 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ وصفة سهلة ومميزة لمتبعي نظام حمية الكيتو دايت، وهي طريقة عمل البيتزا مع الجبنة دون الحاجه لإستخدام الدقيق والعجين

المقادير اللازمة

حبة من الزهرة أو القرنبيط
ماء
ملح وفلفل
جبن موزاريلا
بقدونس مفروم
زيت
ثوم مفروم
2 حبة بيض
مكعبين زبدة

طريقة العمل

تقطع الزهرة وتسلق في الماء والملح حتي تمام النضج
فور نضجها تغسل وتصفي
ثم تطحن في الكبة مع قليل من الملح والفلفل والبيض والزبدة
يفرد المزيج في صينية بها ورق زبدة مدهون
توضع في الفرن حتي تنضج وتتماسك وتبدأ في الإحمرار
تخرج من الفرن
ثم تدهن بالثوم والزيت
ترش بالجبنة ثم توضع مرة أخري بالفرن حتي يذوب الجبن
ثم تخرج وتزين بالبقدونس المفروم وتقدم

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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