تهيئة البيئة لعمال مشروع البحر الأحمر

الرياض ـ البلاد

أكدت شركة البحر الأحمر للتطوير أنها أنهت تركيب 1.7 ألف كابينة حتى الآن من أصل 1.8 ألف كابينة في القرية العمالية، لاستيعاب أكثر من 10 آلاف عامل.

وتحتوي القرية العمالية مرافق خدمية وترفيهية مثل: ملاعب الكريكت، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة القدم، ونادٍ رياضي، بالإضافة إلى قاعات سينما، وستزود القرية بشبكات تواصل حديثة تمكن العمال من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم بسهولة. كما أنشئ مرفق صحي يضم مختبراً طبياً متطوراً يقوم على إدارته مجموعة من الأطباء والممرضين المتمرسين.

وكانت أعمال التطوير في مشروع البحر الأحمر قد انطلقت في الربع الأول من عام 2019 مع بدء المرحلة الأولية في فبراير من العام ذاته.