الأولى

أمريكا تدين محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة

صحيفة البلادaccess_time24 / محرم / 1442 هـ      11 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

واشنطن : واس

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بشدة محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين بالمملكة.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى المملكة جون أبي زيد إن الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى تمديد حظر السلاح الإيراني، لوقف تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، ووقف هذه الهجمات البشعة التي تشنها ميليشيا الحوثي على الشعب اليمني وجيران اليمن “.

وأكد السفير أبي زيد، “أن الولايات المتحدة تدعم العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للصراع

وتحث الأطراف على التفاوض تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني”.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *