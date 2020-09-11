أمانة المدينة المنورة تزيل مخططاً مخالفاً بمساحة مليون م2

المدينة المنورة : البلاد

أزالت الفرق الرقابية التابعه لأمانة المدينة المنورة بالتعاون مع الجهات الامنية , مخطط مخالف وغير مرخص بمنطقة أبيار الماشي بمساحة مليون متر مربع , حيث كان مجهزاً للبيع على المواطنين بطريقة غير نظامية , وذلك ضمن جهود الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية .

وأوضحت أمانة المنطقة انه تم تجهيز المخطط تمهيداً لبيعة على المواطنين بدون صكوك شرعية , وبدون اخذ تراخيص لبيع المخطط من الجهات المختصة

, وعليه باشرت الفرق الرقابية والجهات الامنية الموقع وتم ازالة التعديات التي تم اقامتها بطريقة عشوائية في الموقع.

وأهابت أمانة المدينة المنورة المواطنين بعدم الانسياق خلف الاعلانات المضللة والتي يتم من خلالها تسويق

وبيع الأراضي دون وجود صكوك شرعية، والذي يدخل في إطار التعدي على الأراضي الحكومية.

وشددت الأمانة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأشخاص المعتدين والمسوقين ودعت المواطنين لوقف عمليات شراء

وتداول قطع أراضٍي غير نظامية في أي من المخططات العشوائية

التي يعلن الاستثمار والبيع فيها قبل التحقق من ملكية الارض ومستنداتها النظامية.