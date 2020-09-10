180 لقاح محتمل ضد كورونا

جنيف : واس

جددت منظمة الصحة العالمية اليوم دعوتها لدول العالم والقطاع الخاص لتوفير التمويل العاجل لتحالف “اكت” ، لتسريع تطوير أدوية علاج ولقاحات واختبارات تشخيص لكوفيد ١٩ .

ووجه مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم في موتمر صحفي الشكر للجهات التي تبرعت حتى الان بمبلغ ٢،٧ مليار دولار امريكي، مشيرًا إلى ان هذه المساهمات تمثل اقل من ١٠٪ من التمويل اللازم ، وهناك فجوة في التمويل تبلغ ٣٥ مليار دولار .

ودعا الى توفير الموارد للتقدم في عمل التحالف وتحقيق نتائج من سبتمبر الجاري وحتي نهاية العام، مؤكداً اهمية عمل هذا التحالف الذي أنشئ في ابريل الماضي بالشراكة مع المفوضية الأوربية ، لتمويل البحوث والتوصل لمنتجات للقضاء علي الوباء كاللقاحات والادوية وترخيصها وإيصالها الي البشر بانقاذ الأرواح .

وقال ان الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش في ٣٠ سبتمبر الجاري في نيويورك دعم تحالف “اكت” وحشد الجهود .

واوضح ان هناك ١٨٠ لقاحا محتملا لكورونا ، من بينها ٣٥ وصلت الى مرحلة التجارب السريرية على الانسان، مشيرًا إلى ان ما من مرض في التاريخ المعاصر استدعى كل هذه الجهود .

وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الانتحار الموافق اليوم ، دعا ادهانوم للحد من الوصول الى المواد المستخدمة في الانتحار كالمبيدات والمواد السامة، والكشف المبكر عن الميول الانتحارية ، وعدم وصم من يفكر في الانتحار والتضامن معهم ومساعدتهم وتوعيتهم عبر وسائل الاعلام .