وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة

البلاد : واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، الذي ودع سموه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.

ورحب سموه خلال اللقاء بسفير الجمهورية الفرنسية، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز العلاقات الوثيقة مع الجمهورية الفرنسية الصديقة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق المشترك حيال مختلف القضايا، مشيدًا بما وصلت إليه علاقات الصداقة من تطور على مختلف الأصعدة، مثنيًا سموه على جهود السفير غوييت لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

من جانبه عبر السفير الفرنسي عن شكره لما لقيه من تعاون وتقدير خلال فترة عمله، متمنياً للمملكة دوام التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.